Mulher engravida de terceiro bebê enquanto esperava gêmeas no Rio

Uma gravidez de gêmeas se transformou em uma gestação de três bebês para a contadora Thaís Campos Varanda, de 28 anos, no Rio de Janeiro. Ela descobriu que esperava uma terceira criança depois de já ter iniciado a gestação das duas primeiras. O caso é conhecido como superfetação, condição rara em que uma nova fecundação ocorre durante uma gravidez já iniciada.

Thaís havia interrompido o uso de anticoncepcional após 13 anos e decidiu, junto ao marido, João Pedro Rodrigues Cardozo, de 30 anos, tentar engravidar. Na primeira ultrassonografia, realizada quando estava com 5 semanas e 6 dias de gestação, foram identificados dois fetos e uma segunda estrutura gestacional pequena, ainda sem sinais vitais.

Inicialmente, a médica avaliou que a estrutura poderia corresponder a uma gestação que não havia evoluído e que seria absorvida naturalmente pelo organismo. No exame seguinte, porém, a estrutura havia se desenvolvido e foi identificado um terceiro bebê.

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Como aconteceu

Segundo o relato da contadora, um dos óvulos foi fecundado e depois se dividiu, dando origem às duas primeiras filhas, que são gêmeas idênticas e compartilham a mesma placenta. Um segundo óvulo teria sido fecundado posteriormente, originando a terceira criança.

A diferença entre as gestações foi de cinco dias. Apesar de terem sido concebidas em momentos diferentes, as três meninas nasceram no mesmo parto.

As filhas receberam os nomes de Sol, Lua e Luz Varanda Rodrigues. Elas nasceram em 10 de abril de 2026 e atualmente têm quatro meses. Luz, a última a ser concebida, foi a primeira a nascer.

O que é superfetação

A superfetação ocorre quando uma nova ovulação e fecundação acontecem depois que uma gravidez já começou. Com isso, os fetos podem apresentar idades gestacionais diferentes, embora se desenvolvam simultaneamente no útero.

O fenômeno é considerado raro pois, normalmente, a gestação provoca alterações hormonais e fisiológicas que dificultam uma nova ovulação e fecundação.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais depois que a família passou a compartilhar a experiência. O relato também chamou atenção de pessoas que desconheciam a possibilidade de uma nova gravidez durante uma gestação em andamento.

A família compartilha a rotina com as três meninas no Instagram no perfil @trigemeasdathais. A mãe relata os desafios e as particularidades dos primeiros meses de vida das filhas.