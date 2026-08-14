Fuzil e granada são apreendidos pela PM em São Gonçalo
Operação foi realizada na Vila Candoza, no Coelho
Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ªBPM (São Gonçalo) apreenderam um fuzil, uma granada, munições e drogas durante uma ação na Comunidade do Candoza, em São Gonçalo. A ação foi realizada nesta sexta-feira (14), na Estrada do Coelho.
De acordo com a Polícia Militar, equipes da PM realizavam patrulhamento pela comunidade quando avistaram diversos indivíduos em atitude suspeita.
Com a aproximação dos policiais, houve troca de tiros, terminando com a fuga dos suspeitos para uma área de mata. Após buscas no local, as equipes encontraram o material.
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Foram apreendidos um fuzil Colt calibre 5.56, com numeração raspada, quatro munições do mesmo calibre e uma granada. Também foi localizado uma pequena quantidade de drogas.
O material foi encaminhado para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde a ocorrência foi registrada.