Fuzil e granada são apreendidos pela PM em São Gonçalo

Suspeitos conseguiram fugir após correram para área de mata - Foto: Divulgação

Suspeitos conseguiram fugir após correram para área de mata - Foto: Divulgação

Policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7ªBPM (São Gonçalo) apreenderam um fuzil, uma granada, munições e drogas durante uma ação na Comunidade do Candoza, em São Gonçalo. A ação foi realizada nesta sexta-feira (14), na Estrada do Coelho.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da PM realizavam patrulhamento pela comunidade quando avistaram diversos indivíduos em atitude suspeita.

Com a aproximação dos policiais, houve troca de tiros, terminando com a fuga dos suspeitos para uma área de mata. Após buscas no local, as equipes encontraram o material.

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Foram apreendidos um fuzil Colt calibre 5.56, com numeração raspada, quatro munições do mesmo calibre e uma granada. Também foi localizado uma pequena quantidade de drogas.

O material foi encaminhado para a 75ª DP (Rio do Ouro), onde a ocorrência foi registrada.