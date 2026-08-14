Adolescente é apreendido em Monjolos por envolvimento na morte de motociclista em São Gonçalo

Um adolescente foi apreendido nessa quinta-feira (13), em São Gonçalo, durante uma operação da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

Ele é investigado pela morte do motociclista Patrick Lopes Vieira, ocorrida em fevereiro, na comunidade Nova Grécia.

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A apreensão aconteceu no bairro Monjolos. O mandado foi expedido pelo Juizado da Infância, da Juventude e do Idoso de São Gonçalo.

Segundo a Polícia Civil, Patrick teria sido levado até a comunidade pelo jovem, que teria entrado em contato com integrantes do tráfico de drogas da região. No local, a vítima teria sido submetida a um espancamento e acabou morta.

Outros dois suspeitos já foram presos durante as investigações. Em abril, um mototaxista conhecido como “Calabreso” foi detido em Tribobó. Segundo a polícia, ele teria sido um dos responsáveis por levar Patrick até a Nova Grécia.

Já em maio, uma funcionária de uma escola estadual de Niterói também foi presa. A polícia investiga a participação dela no crime e a possibilidade de ter sido a mentora do homicídio.