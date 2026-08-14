Polícia Civil deflagra operação contra grupo que mantinha vítimas reféns e as extorquia

Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) e da Delegacia Antissequestro (DAS) deflagraram, nesta sexta-feira (14), a segunda fase da Operação Argus, contra uma organização criminosa investigada por crimes de cárcere privado, extorsão e lavagem de dinheiro. São cumpridos mandados de busca e apreensão simultaneamente nos municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Mesquita e Rio de Janeiro, além do Paraná. A ação conta com o apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia da Baixada Fluminense (DGPB) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

As investigações apontaram que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas entre os integrantes. Entre as funções identificadas estão a captação e o monitoramento das vítimas, a privação de liberdade, a obtenção coercitiva de dados e senhas bancárias e, posteriormente, a movimentação e ocultação dos valores subtraídos.

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Um dos casos que deram origem à investigação envolveu uma vítima feita refém por aproximadamente oito horas, sob ameaça de arma de fogo, até fornecer senhas e acessos bancários aos criminosos. O prejuízo causado pelas movimentações financeiras identificadas é estimado em cerca de R$ 500 mil. Na primeira fase da operação, três homens ligados ao grupo foram presos, e policiais da DAS e da 59ª DP libertaram uma vítima que era mantida em cárcere privado.

Nesta segunda fase, os agentes buscam apreender armas de fogo, munições, dispositivos eletrônicos, documentos financeiros, dinheiro em espécie, bens de luxo e veículos de alto padrão. A ação também busca aprofundar o levantamento da estrutura financeira da organização criminosa e identificar outros envolvidos nos crimes.