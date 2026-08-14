Polícia prende foragido da Justiça durante abordagem na RJ-104, em São Gonçalo

O homem foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara), onde a ocorrência foi registrada - Foto: Divulgação

O homem foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara), onde a ocorrência foi registrada - Foto: Divulgação

Um homem de 30 anos, identificado como José Cláudio Rosa da Silva, foi preso nessa quinta-feira (13), durante uma abordagem policial na RJ-104, na altura do km 19, no bairro Marambaia, em São Gonçalo.

Policiais da equipe de operações realizavam patrulhamento pela região, durante a manhã, quando observaram um veículo BMW 320i, de cor preta, ocupado por dois homens. Os agentes deram ordem de parada, que foi obedecida.

Durante a abordagem, foram realizadas buscas no interior do automóvel e revista pessoal nos ocupantes. Nenhum material ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra o passageiro do veículo.

O mandado, expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), está relacionado a um processo que tramita por crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, do Código Penal, referente a homicídio qualificado.

O homem foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara), onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

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