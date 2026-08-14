Engavetamento entre ônibus e carros complica trânsito em viaduto de Niterói

O coletivo atingiu três carros, influindo uma viatura da Guarda Municipal - Foto: Divulgação

O coletivo atingiu três carros, influindo uma viatura da Guarda Municipal - Foto: Divulgação

Um engavetamento entre um ônibus e outros quatro veículos, ocorreu após o motorista do coletivo passar mal, na manhã desta sexta-feira (14), no Viaduto da Ilha da Conceição, em Niterói.

O ônibus colidiu com três carros que transitavam na via em direção ao Centro. Um dos veículos atingidos era uma viatura da Guarda Municipal.

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O motorista do coletivo que teve um mal-estar, recebeu atendimento de uma equipe da Ecovias Ponte, concessionária que administra a via.

Ainda não há informações de outras pessoas feridas no engavetamento. De acordo com a concessionária, o motorista será encaminhado ao CPN.

Por causa do acidente, o trânsito da região sofreu impactos. O engarrafamento chegou a Rua Benjamin Constant, provocando aumento no tempo de travessia para quem tentava chegar ao Centro de Niterói.

A NitTrans informou que a pista precisou operar somente com uma faixa em razão do acidente.

Motoristas que trafegam pelo Viaduto da Ilha da Conceição precisam redobrar a atenção e os cuidados, além de levar em consideração possíveis atrasos no período da manhã.