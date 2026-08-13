Tentou furtar compressor de ar-condicionado de R$ 500 e se deu mal em São Gonçalo

Esta é a segunda prisão realizada por agentes da ROMU em dois dias - Foto: Divulgação

Esta é a segunda prisão realizada por agentes da ROMU em dois dias - Foto: Divulgação

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) da Guarda Municipal de São Gonçalo coibiram mais um furto e prenderam um homem no Centro da cidade. A ação dos agentes aconteceu nesta madrugada de quinta-feira (13), na Rua Lara Vilela, após o suspeito ser flagrado tentando furtar um compressor de ar condicionado, que vale R$ 500.

Durante o patrulhamento, os agentes viram um homem em uma marquise de um estabelecimento comercial e, em seguida, ele jogou o compressor do ar condicionado do alto para o chão. Ao retornar ao solo, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado pelos agentes e confessou o crime. O compressor de ar condicionado foi apreendido e o acusado encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), onde ficou preso.

Esta é a segunda prisão realizada por agentes da ROMU em dois dias. A primeira aconteceu na quarta-feira (12) após as câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) flagrarem um homem furtando cabos na Rua Doutor Feliciano Sodré.

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