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Tentou furtar compressor de ar-condicionado de R$ 500 e se deu mal em São Gonçalo

Ação dos agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo aconteceu nesta madrugada de quinta-feira (13)

relogio min de leitura | Redação
Esta é a segunda prisão realizada por agentes da ROMU em dois dias
Esta é a segunda prisão realizada por agentes da ROMU em dois dias -

Agentes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) da Guarda Municipal de São Gonçalo coibiram mais um furto e prenderam um homem no Centro da cidade. A ação dos agentes aconteceu nesta madrugada de quinta-feira (13), na Rua Lara Vilela, após o suspeito ser flagrado tentando furtar um compressor de ar condicionado, que vale R$ 500.

Durante o patrulhamento, os agentes viram um homem em uma marquise de um estabelecimento comercial e, em seguida, ele jogou o compressor do ar condicionado do alto para o chão. Ao retornar ao solo, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado pelos agentes e confessou o crime. O compressor de ar condicionado foi apreendido e o acusado encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), onde ficou preso.

Esta é a segunda prisão realizada por agentes da ROMU em dois dias. A primeira aconteceu na quarta-feira (12) após as câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) flagrarem um homem furtando cabos na Rua Doutor Feliciano Sodré.

Imagem ilustrativa da imagem Tentou furtar compressor de ar-condicionado de R$ 500 e se deu mal em São Gonçalo

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