Sargento da PM é presa após agredir filha de 13 anos em São Gonçalo

Uma sargento da PM, lotada no 7º BPM (São Gonçalo), foi presa em flagrante na noite desta quarta-feira (12) após ser acusada de agredir a própria filha, de 13 anos, e cortar parte do cabelo da adolescente com uma faca.

O caso aconteceu na residência onde as duas moram, no bairro Mutondo, em São Gonçalo.

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Segundo o relato da policial, a discussão começou depois que a adolescente se recusou a preparar o arroz para o jantar. Em depoimento, a PM afirmou que a filha seria desobediente e a estaria desafiando.

O pai da adolescente procurou o 7º BPM e denunciou as agressões. Os Policiais foram até a residência e conduziram a sargento para a 74ª DP (Alcântara).

A policial foi autuada em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.