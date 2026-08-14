Polícia prende 'Fazim' em São Gonçalo após detento violar monitoramento eletrônico
Ele estava em regime de prisão domiciliar e foi recapturado com uma motocicleta que havia sido roubada
Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), que fazem parte do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), capturaram na tarde dessa quinta-feira (13), na Rua Dalva Raposo, no Tribobó, em São Gonçalo, o criminoso Josafá Linhares Marques, conhecido como “Fazim”, de 27 anos, após análise de dados e informações fornecidas pela Central Disque Denúncia (2253-1177).
Durante um patrulhamento na Rua Dalva Raposo e com informações sobre a localização do criminoso, os policiais da Patamo 2 notaram que “Fazim” pilotava uma motocicleta. Após a abordagem, foi realizada uma consulta do chassi da motocicleta Yamaha/XTZ 250 Lander e foi confirmado que se tratava de um veículo roubado, com a placa correspondente a outro chassi, conforme registrado na 67ª DP (Guapimirim).
Vale lembrar, ainda, que em dezembro de 2022, ele progrediu do regime semiaberto para o aberto, obtendo o benefício da Prisão Albergue Domiciliar (PAD). Contudo, a justiça solicitou a regressão de regime, alegando que o apenado cometeu uma falta grave ao descumprir as condições da PAD em março de 2023, já que não compareceu ao Patronato Margarinos Torres (PMT) e violou o monitoramento eletrônico sem justificar suas ações desde abril do mesmo ano, conforme a Lei Penal, resultando na revogação do PAD.
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Diante desses acontecimentos, o preso e a moto roubada foram levados à 75ª DP (Rio D’Ouro), onde foi verificado que havia um Mandado de Prisão contra ele, emitido pela Vara de Execuções Penais (VEP), referente a uma condenação transitada em julgado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado a uma unidade prisional da SEPPEN/RJ, onde já se encontra sob custódia da Justiça, tendo sido condenado a uma pena de 08 anos de reclusão, dos quais cumpriu apenas 2 anos, restando 5 anos, 1 mês e 8 dias a serem cumpridos em regime semiaberto.
O Disque Denúncia solicita que quem tiver informações sobre foragidos da Justiça e locais de venda de drogas entre em contato pelos seguintes canais de atendimento:
Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177,
WhatsApp Anonimizado/DD: (021) – 2253-1177 (uma técnica de processamento de dados que remove ou altera informações que podem identificar uma pessoa) e o
Aplicativo: Disque Denúncia RJ, garantindo o anonimato.