Polícia do Equador apreende carga de cocaína embalada com imagem do craque norueguês Haaland

Os 370 tabletes traziam adesivos com a imagem e o nome do craque norueguês Erling Haaland - Foto: Divulgação/ Policia Nacional del Ecuador

Os 370 tabletes traziam adesivos com a imagem e o nome do craque norueguês Erling Haaland - Foto: Divulgação/ Policia Nacional del Ecuador

A polícia do Equador apreendeu 370 quilos de cocaína escondidos em um compartimento secreto de um caminhão durante uma operação realizada na terça-feira (11), na província de Carchi, no norte do país.

O que chamou a atenção dos agentes foi a embalagem da droga. Os 370 tabletes traziam adesivos com a imagem e o nome do craque norueguês Erling Haaland, carrasco da Seleção Brasileira na Copa de 2026.

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Além das imagens do jogador, os tabletes estampavam imagens de uma bola de futebol e da taça da Copa do Mundo.

Uma mulher com dupla nacionalidade, equatoriana e colombiana, que estava no veículo, foi presa. A ação faz parte de uma investigação sobre grupos ligados ao tráfico de drogas na região de fronteira.

O Equador enfrenta, nos últimos anos, um aumento da atuação de organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, especialmente em áreas próximas à Colômbia.