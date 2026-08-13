Operação Desarme: Polícia Civil prende dois foragidos da Justiça em São Gonçalo e Petrópolis

A Polícia Civil prendeu dois homens que estavam foragidos da Justiça durante uma ação da Operação Desarme, realizada nesta quinta-feira (13) em diferentes pontos do Rio de Janeiro, incluindo São Gonçalo e Petrópolis.

A iniciativa é coordenada nacionalmente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Leia também:

Operação interdita dois ferros-velhos irregulares em São Gonçalo

Homem é preso suspeito de envolvimento em furtos durante a madrugada em São Gonçalo

Em São Gonçalo, agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam um homem apontado como integrante do tráfico na Comunidade Buraco do Boi de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Ele é foragido da Justiça, condenado a mais de nove anos de prisão por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O homem estava escondido na casa de parentes em São Gonçalo.

Em Petrópolis, os policiais localizaram um outro foragido, na Comunidade do Neylor. Condenado a mais de quatro anos por tráfico de drogas, ele já havia sido preso anteriormente com quase 2 mil pinos de cocaína e 165 sacolés de maconha.

Segundo a Polícia Civil, as ações da Operação Desarme seguem durante todo o mês de agosto. Os dois presos serão encaminhados ao sistema prisional onde passarão por audiência de custódia e, em seguida, cumprirão suas penas.