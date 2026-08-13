Homem é preso suspeito de envolvimento em furtos durante a madrugada em São Gonçalo

Um homem foi preso em flagrante e está sendo investigado por diversos furtos no Colubandê, em São Gonçalo. A prisão aconteceu na quarta-feira (12), durante uma ação dos policiais da Polícia Civil da 74ª DP (Alcântara), que investigavam a remoção de uma condensadora de ar-condicionado de um estabelecimento comercial.

A condensadora foi furtada durante a madrugada de um estabelecimento na Rua Expedicionário Hugo Gonçalves. Para a remover o equipamento, os acusados teriam quebrado a tubulação e o cabeamento.

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Câmeras de segurança flagraram o crime e estão sendo analisadas pelos investigadores. As imagens revelaram que houve participação de pelo menos duas pessoas no furto. O segundo envolvido não foi identificado até o momento.

Com informações obtidas pelo trabalho de investigação, os agentes fizeram diligências e encontraram o suspeito próximo de um posto de combustíveis, perto da UPA do Colubandê.

De acordo com o relatado à polícia, o acusado teria confessado a participação no furto e dito que o equipamento estaria escondido às margens de um valão, na comunidade do bairro Almerinda. Foram realizadas buscas, mas a condensadora ainda não foi encontrada.

A corporação também informou que, no momento em que o acusado estava sendo encaminhado à delegacia, ele teria admitido a participação em outros furtos na região.

Um dos crimes que o homem estaria envolvido seria no furto de fios de uma igreja no Colubandê, também durante a madrugada. Na delegacia, os agentes localizaram o registro de ocorrência compatível com o relato.

Com as informações, os investigadores cruzaram os registros e imagens coletadas de câmeras de segurança para apurar uma possível relação entre os crimes.