Operação interdita dois ferros-velhos irregulares em São Gonçalo
Estabelecimentos nas ruas Maria Rita e Paul Leroux foram alvos de denúncias de irregularidades
Agentes da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, interditaram dois ferros-velhos durante uma operação para combater irregularidades nessa quarta-feira (12). Os estabelecimentos interditados ficam na Rua Maria Rita, no bairro Porto Novo, e na Rua Paul Leroux, na altura do Paraíso.
As interdições fazem parte da ação de fiscalização de ordenamento urbano, com foco no combate a irregularidades. Os ferros-velhos interditados foram localizados após denúncias.
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O ferro-velho do Porto Novo não tinha alvará de funcionamento e foi interditado. Também foram apreendidos pneus, resíduos, papelões, uma pá e um carrinho, que estavam obstruindo a via pública. O proprietário foi multado em 50 UFISGs (cerca de R$ 3.500,00). O estabelecimento só poderá voltar a funcionar após as devidas regularizações e vistorias.
O segundo ferro-velho interditado estava com o CNPJ inapto. Juntamente com a Polícia Civil, os agentes da Posturas entraram no local e identificaram diversos fios de cobre, um motor de moto, uma balança de carro, uma tampa de bueiro e outros itens sem origem comprovada. O material foi apreendido e o local interditado e lacrado.
Um terceiro estabelecimento, uma oficina mecânica, também foi multado em 50 UFISGs por estar funcionando sem alvará. Nele, foi apreendido um cone de trânsito que estava atrapalhando via pública.
“É muito importante que toda a população denuncie os estabelecimentos impróprios. Seguimos pela cidade, trabalhando de forma constante e combatendo essas irregularidades. As denúncias nos ajudam a localizar o problema”, afirmou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Diego Manhães.
A ação contou com apoio também dos agentes da Guarda Municipal e da Operação Segurança Presente.
Para denunciar, a população pode acessar o https://colabore.pmsg.rj.gov.br/ ou entrar em contato com a Ouvidoria pelos telefones (21) 2199-6374 e (21) 2199-6420, pelo e-mail ouvidoriageral@saogoncalo.rj.gov.br ou presencialmente na sede da Prefeitura (que fica na Avenida Presidente Kennedy, número 765, bairro Estrela do Norte).