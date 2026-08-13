Operação interdita dois ferros-velhos irregulares em São Gonçalo

Os ferros-velhos interditados foram localizados após denúncias - Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

Os ferros-velhos interditados foram localizados após denúncias - Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

Agentes da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, interditaram dois ferros-velhos durante uma operação para combater irregularidades nessa quarta-feira (12). Os estabelecimentos interditados ficam na Rua Maria Rita, no bairro Porto Novo, e na Rua Paul Leroux, na altura do Paraíso.

Agente da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo | Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

As interdições fazem parte da ação de fiscalização de ordenamento urbano, com foco no combate a irregularidades. Os ferros-velhos interditados foram localizados após denúncias.

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O ferro-velho do Porto Novo não tinha alvará de funcionamento e foi interditado. Também foram apreendidos pneus, resíduos, papelões, uma pá e um carrinho, que estavam obstruindo a via pública. O proprietário foi multado em 50 UFISGs (cerca de R$ 3.500,00). O estabelecimento só poderá voltar a funcionar após as devidas regularizações e vistorias.

Os ferros-velhos interditados foram localizados após denúncias | Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

O segundo ferro-velho interditado estava com o CNPJ inapto. Juntamente com a Polícia Civil, os agentes da Posturas entraram no local e identificaram diversos fios de cobre, um motor de moto, uma balança de carro, uma tampa de bueiro e outros itens sem origem comprovada. O material foi apreendido e o local interditado e lacrado.

Ferro velho sendo lacrado por agentes | Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

Um terceiro estabelecimento, uma oficina mecânica, também foi multado em 50 UFISGs por estar funcionando sem alvará. Nele, foi apreendido um cone de trânsito que estava atrapalhando via pública.

Operação mirou locais que funcionavam com irregularidades | Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

“É muito importante que toda a população denuncie os estabelecimentos impróprios. Seguimos pela cidade, trabalhando de forma constante e combatendo essas irregularidades. As denúncias nos ajudam a localizar o problema”, afirmou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Diego Manhães.

Fios de cobre apreendidos na ação | Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

A ação contou com apoio também dos agentes da Guarda Municipal e da Operação Segurança Presente.

Material apreendido foi encaminhado para a 73ª DP (Neves) | Foto: Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

Para denunciar, a população pode acessar o https://colabore.pmsg.rj.gov.br/ ou entrar em contato com a Ouvidoria pelos telefones (21) 2199-6374 e (21) 2199-6420, pelo e-mail ouvidoriageral@saogoncalo.rj.gov.br ou presencialmente na sede da Prefeitura (que fica na Avenida Presidente Kennedy, número 765, bairro Estrela do Norte).