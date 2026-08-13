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Irmãs são presas em São Gonçalo acusadas de aplicar “Boa Noite, Cinderela” em turistas no Rio

As duas mulheres são investigadas por dopar vítimas estrangeiras e roubar dinheiro e objetos de valor

relogio min de leitura | Redação
A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat)
A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) -

Duas irmãs foram presas nesta quarta-feira (12), no bairro Jóquei, em São Gonçalo, acusadas de integrar uma quadrilha especializada no golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela” contra turistas no Rio.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat).

Leia também: Homem é encontrado morto com tiro na cabeça dentro de casa em Niterói

Homem é preso suspeito de envolvimento em furtos durante a madrugada em São Gonçalo

De acordo com a Polícia Civil, havia seis mandados de prisão preventiva contra as mulheres, expedidos pelas 27ª e 29ª Varas Criminais da Capital. As investigadas já tinham anotações de roubos e associação criminosa.

As informações apontam que elas escolhiam principalmente turistas estrangeiros nas regiões da Lapa e Pedra do Sal.

Depois de dopar as vítimas, as criminosas realizavam transferências bancárias e  roubavam pertences como celulares, joias, notebooks, computadores e dinheiro.

Uma vítima da Turquia chegou a perder 21.688,79 euros, valor superior a R$ 130 mil na cotação atual.

Em outro caso, as criminosas chegaram a levar as chaves da casa de uma vítima, que precisou trocar as fechaduras do prédio.

Uma terceira mulher apontada como integrante do grupo está presa desde julho de 2025.

Tags:

Boa noite Cinderela' Delegacia de Atendimento ao Turista

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