Homem é encontrado morto com tiro na cabeça dentro de casa em Niterói

Um homem, identificado pela polícia como Luis André da Silva Caetano, foi encontrado morto dentro de uma residência na Estrada do Cavalão, em Icaraí, Niterói, na última quarta-feira (12). Segundo informações, a vítima foi executada com um tiro na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, a companheira de Luis André encontrou o corpo dentro da casa e acionou a polícia. Policiais militares foram até o endereço para verificar a ocorrência e preservar o local para a realização dos trabalhos de investigação.

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Agentes da Divisão de Homicídios registraram o caso e realizaram perícia preliminar. A polícia ainda não divulgou informações sobre motivação ou autoria do crime.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.