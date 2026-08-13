Adolescentes rendem agente e fogem do Degase em São Gonçalo

A fuga aconteceu durante uma atividade esportiva na quadra da unidade - Foto: Divulgação/Governo do Estado

A fuga aconteceu durante uma atividade esportiva na quadra da unidade - Foto: Divulgação/Governo do Estado

Quatro adolescentes fugiram da unidade do Degase, em São Gonçalo, nessa terça-feira (12), durante uma atividade na quadra de esportes. Durante a fuga, os menores renderam um agente. A Polícia Militar esteve no local e o caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).

O agente rendido não ficou ferido durante a fuga e a equipe de segurança socioeducativa atuou rapidamente, conforme informou o Degase. A instituição ainda alegou que, além da investigação policial, será instaurado uma apuração interna e que as medidas necessárias serão tomadas.

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A fuga dos adolescentes aconteceu seis meses após a inauguração do Cense Flávio Motta da Silva pelo Governo do Estado. O local, que conta com 40 vagas e teve investimento de R$ 9,2 milhões, integra um projeto de modernização do sistema de ressocialização juvenil do estado.

Segundo o Degase, a unidade permanece funcionando normalmente.