Adolescentes rendem agente e fogem do Degase em São Gonçalo
A fuga de quatro adolescentes internados no Centro de Socioeducação (Cense) Flávio Motta da Silva, acontece seis meses após a inauguração da unidade
Quatro adolescentes fugiram da unidade do Degase, em São Gonçalo, nessa terça-feira (12), durante uma atividade na quadra de esportes. Durante a fuga, os menores renderam um agente. A Polícia Militar esteve no local e o caso foi registrado na 72ª DP (Mutuá).
O agente rendido não ficou ferido durante a fuga e a equipe de segurança socioeducativa atuou rapidamente, conforme informou o Degase. A instituição ainda alegou que, além da investigação policial, será instaurado uma apuração interna e que as medidas necessárias serão tomadas.
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A fuga dos adolescentes aconteceu seis meses após a inauguração do Cense Flávio Motta da Silva pelo Governo do Estado. O local, que conta com 40 vagas e teve investimento de R$ 9,2 milhões, integra um projeto de modernização do sistema de ressocialização juvenil do estado.
Segundo o Degase, a unidade permanece funcionando normalmente.