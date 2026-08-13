Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,164 | Euro R$ 5,9587
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

PM apreende fuzil em área de mata em Niterói

A operação da Policia Militar ainda está sendo realizada

relogio min de leitura | Redação
Policiais militares apreenderam um fuzil
Policiais militares apreenderam um fuzil -

Policiais militares do 12° BPM (Niterói), apreenderam um fuzil durante uma operação na Comunidade da Coronel e Brasília, na Zona Norte de Niterói, na manhã desta quinta-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 6h40, houve incursão na região de mata. Poucas horas depois, os agentes conseguiram apreender um fuzil.

Fuzil apreendido na ação
Fuzil apreendido na ação |  Foto: Divulgação

Leia também:

Alô leitores de São Gonçalo! Ação de 24h 'Encha seu Kindle' da Amazon tem livros digitais grátis e descontos

Adolescentes rendem agente e fogem do Degase em São Gonçalo

A operação segue em andamento.

Tags:

fuzil apreendido Niterói operação policial Polícia Militar Segurança Pública zona norte

Matérias Relacionadas