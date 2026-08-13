PM apreende fuzil em área de mata em Niterói
A operação da Policia Militar ainda está sendo realizada
min de leitura | Redação
Policiais militares do 12° BPM (Niterói), apreenderam um fuzil durante uma operação na Comunidade da Coronel e Brasília, na Zona Norte de Niterói, na manhã desta quinta-feira (12).
De acordo com a Polícia Militar, por volta das 6h40, houve incursão na região de mata. Poucas horas depois, os agentes conseguiram apreender um fuzil.
Fuzil apreendido na ação
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A operação segue em andamento.