Alô leitores de São Gonçalo! Ação de 24h 'Encha seu Kindle' da Amazon tem livros digitais grátis e descontos

Além dos títulos gratuitos, há livros selecionados com descontos superiores a 90%, permitindo que leitores encontrem novas obras por preços reduzidos - Foto: Divulgação/Pexels

Além dos títulos gratuitos, há livros selecionados com descontos superiores a 90%, permitindo que leitores encontrem novas obras por preços reduzidos - Foto: Divulgação/Pexels

Leitores de São Gonçalo e de todo o Brasil podem aproveitar a nova edição do 'Encha seu Kindle', iniciativa que reúne milhares de eBooks gratuitos e livros com descontos de até 90%. A ação é uma oportunidade para ampliar a biblioteca digital e descobrir obras de autores independentes e grandes editoras.

Para os leitores de São Gonçalo interessados em literatura, a ação reúne títulos de diferentes gêneros, como ficção, romantasia, suspense, negócios e literatura infantojuvenil. A seleção também contempla autores nacionais independentes que utilizam o Kindle Direct Publishing (KDP), além de obras de grandes editoras brasileiras.

O 'Encha seu Kindle' é realizado anualmente com o objetivo de incentivar o hábito da leitura e democratizar o acesso aos livros. Durante a iniciativa, milhares de eBooks são disponibilizados gratuitamente por autores independentes e editoras parceiras.

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Além dos títulos gratuitos, há livros selecionados com descontos superiores a 90%, permitindo que leitores encontrem novas obras por preços reduzidos.

Entre as editoras participantes estão Intrínseca, Nova Fronteira, HarperCollins Brasil, Companhia das Letras, Thomas Nelson Brasil, Biblioteca Azul e Conrad. Ao todo, são obras selecionadas de mais de 130 editoras.

A programação também contempla nomes consagrados da literatura mundial e brasileira. Entre os autores que aparecem na seleção gratuita estão Franz Kafka, William Shakespeare, Machado de Assis, Edgar Allan Poe, Platão e Eça de Queiroz.

A iniciativa ainda oferece aos leitores a possibilidade de conhecer escritores independentes e explorar novos gêneros literários sem precisar pagar pelos títulos disponibilizados gratuitamente.

Curadoria indica livros para os leitores

Para ajudar o público a encontrar obras entre milhares de opções, a Amazon Brasil renovou a parceria com Íris, criadora do perfil @DivulgaNacional, considerado uma referência na divulgação da literatura independente.

A influenciadora atua como curadora oficial do 'Encha seu Kindle' e publica listas de recomendações, sinopses e guias de leitura no Instagram, TikTok e X, além de manter uma página dedicada às indicações na Amazon.

Os livros podem ser lidos nos dispositivos Kindle ou pelo aplicativo gratuito Kindle para smartphones e tablets com sistemas iOS e Android. Também é possível acessar as obras pelo Kindle Cloud Reader, diretamente pelo computador.

Para facilitar o acesso aos títulos desejados, uma das recomendações é criar antecipadamente uma lista de desejos na Amazon e adicionar os livros de interesse.

No momento de adquirir uma obra gratuita, o leitor deve prestar atenção às opções apresentadas. Para garantir que o eBook seja adicionado permanentemente à biblioteca, é necessário selecionar “Comprar por R$ 0,00” ou o valor promocional indicado. A opção “Leia de graça com Kindle Unlimited” corresponde ao serviço de assinatura e não representa a compra do livro.

Os leitores podem consultar os títulos participantes diretamente na página oficial do Encha seu Kindle na Amazon.

Confira os livros disponíveis em: amazon.com.br/enchaseukindle.