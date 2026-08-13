São Gonçalo é alvo de operação da PM contra o CV

A operação contra o Comando Vermelho, acontece na Região Metropolitana e na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação

A operação contra o Comando Vermelho, acontece na Região Metropolitana e na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação

A cidade de São Gonçalo é uma das regiões que é alvo da operação da Polícia Militar para coibir a expansão territorial do Comando Vermelho (CV), na manhã desta quinta-feira (13). A ação ocorreu em diversas regiões do estado do Rio de Janeiro, como Niterói, Itaboraí, Magé, Queimados, São João de Meriti e Duque de Caxias.

A ação busca cumprir mandados de prisão, apreensão de armas e drogas, a recuperação de veículos roubados, além da remoção de barricadas colocadas pelos criminosos.

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A ofensiva militar conta com 27 batalhões, unidades do Comando de Operações Especiais (COE) além de oito Comandos de Policiamento de Área (CPAs).

Na capital, há a atuação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Andaraí, na Grande Tijuca, com o objetivo de enfrentar as disputas territoriais entre as organizações criminosas.

Há também atuação ações ocorrendo em diferentes comunidades da Zona Sudoeste. De acordo com relatos de moradores da Cidade de Deus, houve uma intensa troca de tiros, pouco antes do amanhecer, entre os militares do 18º BPM (Jacarepaguá) e os criminosos da região.

A Polícia Militar informou que durante o confronto dois criminosos foram baleados. Também houve a apreensão de uma pistola e uma granada. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Ainda há equipes nas comunidades do Pombo Sem Asa e do Canal, no Recreio dos Bandeirantes, e em regiões da Vila Vintém e do Batan, em Bangu.

Agentes do 41º BPM (Irajá), realizaram a Operação Barricada Zero, no Complexo do Chapadão, para combater o roubo de cargas e veículos, além da retirada de obstáculos colocados pelos criminosos.

Carros foram incendiados para serem usados como barricadas e impedir o avanço dos policiais.

Nas comunidades do Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, na Zona Norte, a Polícia Militar disse que os policiais do 16º BPM (Olaria) foram atacados a tiros na operação. Depois do cerco na área, os agentes encontraram um homem portando um fuzil AR-10. Até o momento, não há informações sobre o homem ter sido ferido.