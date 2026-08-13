Foragidos de Maranhão e Minas são encontrados pela polícia no Rio

Policiais militares do Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI/SEPM), junto com o Núcleo de Inteligência da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro (Nuint/Segov) e policiais civis da 18ª DP (Praça da Bandeira), prenderam na noite desta terça-feira (11), no Centro do Rio, o criminoso Wellington De Sousa Meirelles, conhecido como “Prejudicado”, de 36 anos. Na manhã desta quarta-feira (12), em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, prenderam também o criminoso Antônio Luiz Rodrigues De Lana, de 44 anos. Eles eram foragidos da Justiça do Maranhão/MA e de Minas Gerais/MG, respectivamente. As duas prisões aconteceram graças a informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177).

A prisão de Wellington Meirelles que contou também com o apoio do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), aconteceu na Avenida República do Chile, no Centro, para cumprir um Mandado de Prisão expedido pela 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus, do Tribunal de Justiça do Maranhão. O tipo de prisão foi por condenação definitiva pelo crime de Roubo Qualificado, com pena de 5 anos, 4 meses e 0 dias. O regime prisional é semiaberto. Ele também tem um mandado de prisão civil, expedido pela 3ª Vara da Família do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

A de Antônio Luiz de Lana foi feita na Rua Cândido Benício, na Praça Seca, RJ. Foi em cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Viçosa, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, MG. A prisão é do tipo preventiva, pelo crime de furto qualificado.

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Diante dos fatos, os presos foram levados à 18ª DP. Lá, os respectivos mandados de prisão foram confirmados. Depois dos trâmites legais, eles foram conduzidos a uma unidade prisional da SEPPEN RJ. Lá, ficarão presos à disposição das justiças do Maranhão e de Minas Gerais.

Disque Denúncia pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento :

Central de atendimento/Call Center do DD: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado /DD: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido