Pacientes relatam dores e infecções após procedimentos estéticos; dona de clínicas é presa

Policiais civis da 52ª DP (Nova Iguaçu) prenderam, nesta quarta-feira (12), uma empresária dona de clínicas de estética investigadas por complicações e lesões de pacientes durante procedimentos estéticos. Ela foi capturada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A investigação, conduzida pela Delegacia do Consumidor (Decon), no âmbito da Operação Estética Segura, apontou que diversas mulheres procuraram as autoridades relatando dores, infecções, nódulos e outras complicações atribuídas a procedimentos realizados em estabelecimentos ligados à empresária. As apurações envolvem procedimentos de harmonização dos glúteos e investigam, entre outras circunstâncias, o eventual uso de polimetilmetacrilato e possível contaminação durante as aplicações. Também são investigadas condutas relacionadas à saúde pública e às relações de consumo, além de associação criminosa, exercício ilegal da medicina e propaganda enganosa.

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Durante as diligências foram cumpridas medidas judiciais em endereços relacionados ao grupo investigado, incluindo estabelecimentos e locais situados em Vilar dos Teles, Madureira, Barra da Tijuca, Olaria e Belford Roxo. Durante as diligências, foram apreendidos medicamentos fora do prazo de validade, materiais utilizados em procedimentos estéticos e equipamentos eletrônicos destinados à análise pericial. Uma das unidades vinculadas à clínica já havia sido interditada anteriormente em ação da Decon com a Vigilância Sanitária.

Nesta quarta, contra a mulher, foi cumprido um mandado de prisão preventiva associação criminosa, exercício ilegal de atividade médica, odontológica ou farmacêutica e crimes contra as relações de consumo.