Homem é preso após ameaçar adolescentes com divulgação de imagens íntimas

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), em ação conjunta com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prenderam, nesta quarta-feira (12/08), um criminoso que ameaçava divulgar imagens íntimas de adolescentes. Ele foi localizado durante a Operação Predador Digital bairro de Santa Teresa, na Região Central do Rio, que visava cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Com ele, foi encontrado um extenso acervo de arquivos de conteúdo sexual, incluindo vídeos com cenas explícitas ou pornográficas envolvendo pessoas aparentemente menores de idade.

A investigação aponta que o indivíduo utilizava perfis falsos em redes sociais para se aproximar de adolescentes. Após obter imagens e vídeos íntimos, ele passou a ameaçar as vítimas com a divulgação do material caso elas não produzissem e enviassem novos conteúdos de natureza sexual. Entre as vítimas está uma adolescente que tinha 16 anos à época dos fatos.

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Durante as diligências, os policiais apreenderam diversos celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos pertencentes ao criminoso. Entre os arquivos encontrados no computador do homem, havia um vídeo relacionado à adolescente que já constava como vítima na investigação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal. A menor foi constrangida a produzir e encaminhar mais material sexual após ser ameaçada com a divulgação de uma gravação íntima anteriormente obtida pelo bandido.

Diante dos elementos encontrados, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar fotos, vídeos ou outros registros de sexo explícito ou pornografia com menores de idade. Além disso, os agentes também cumpriram um mandado de prisão preventiva contra ele.