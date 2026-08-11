Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em comunidade de São Gonçalo
Vítima foi localizada em um gramado na Comunidade Cabrita, em Sete Pontes
Um homem foi encontrado morto com sinais de espancamento na manhã desta segunda-feira (10), na Comunidade Cabrita, no bairro Sete Pontes, em São Gonçalo. A vítima foi identificada como Emerson Santana de Brito, de 24 anos.
Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h25 para verificar uma possível ocorrência de homicídio. A equipe chegou ao local e confirmou que se tratava de um assassinato.
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Emerson foi encontrado em um gramado, com sinais de espancamento. Familiares da vítimas estiveram no local e disseram desconhecer a motivação do crime.
Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) estiveram no local, realizaram perícia e iniciaram as investigações.