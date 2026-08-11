Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em comunidade de São Gonçalo

Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga o caso - Foto: Arquivo OSG/Filipe Aguiar

Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga o caso - Foto: Arquivo OSG/Filipe Aguiar

Um homem foi encontrado morto com sinais de espancamento na manhã desta segunda-feira (10), na Comunidade Cabrita, no bairro Sete Pontes, em São Gonçalo. A vítima foi identificada como Emerson Santana de Brito, de 24 anos.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h25 para verificar uma possível ocorrência de homicídio. A equipe chegou ao local e confirmou que se tratava de um assassinato.

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Emerson foi encontrado em um gramado, com sinais de espancamento. Familiares da vítimas estiveram no local e disseram desconhecer a motivação do crime.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) estiveram no local, realizaram perícia e iniciaram as investigações.