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Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em comunidade de São Gonçalo

Vítima foi localizada em um gramado na Comunidade Cabrita, em Sete Pontes

relogio min de leitura | Thiago Soares
Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga o caso
Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investiga o caso -

Um homem foi encontrado morto com sinais de espancamento na manhã desta segunda-feira (10), na Comunidade Cabrita, no bairro Sete Pontes, em São Gonçalo. A vítima foi identificada como Emerson Santana de Brito, de 24 anos.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h25 para verificar uma possível ocorrência de homicídio. A equipe chegou ao local e confirmou que se tratava de um assassinato.

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Emerson foi encontrado em um gramado, com sinais de espancamento. Familiares da vítimas estiveram no local e disseram desconhecer a motivação do crime.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) estiveram no local, realizaram perícia e iniciaram as investigações.

Tags:

Comunidade Cabrita Divisão de Homicídios São Gonçalo

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