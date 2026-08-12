Jovem é detido com drogas durante operação da PM em comunidade de Niterói

Homem foi localizado, segundo a polícia, vendendo drogas na comunidade - Foto: Divulgação

Homem foi localizado, segundo a polícia, vendendo drogas na comunidade - Foto: Divulgação

Um jovem de 19 anos foi detido por policiais do 12ºBPM (Niterói) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (12), em Niterói. A ocorrência foi registrada na região do Barreto.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) realizavam patrulhamento quando fizeram uma incursão na Comunidade do Marítimo, na localidade conhecida como Pires.

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Durante a ação, os policiais localizaram o suspeito e encontraram com ele 120 invólucros de maconha, 62 pinos de cocaína e 31 pedras de crack, além de R$ 119 em espécie e um celular.

O jovem foi detido e encaminhado para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado.