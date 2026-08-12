Guarda Municipal prende homem acusado de furtar cabos em São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam um homem acusado de furtar cabos na Rua Doutor Feliciano Sodré, no Centro da cidade. A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (12). Os guardas foram acionados pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), após as câmeras flagrarem a ação do suspeito.

Os agentes foram ao local imediatamente após o acionamento da CSSG. O suspeito escalou a marquise de uma farmácia com um alicate de corte para cometer o crime. Em seguida, ele foi cercado e capturado ao descer do local com 15 metros de fios de cobre cortados.

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Ele chegou a tentar se desfazer do material ao perceber a chegada dos agentes, mas sem sucesso. Ele foi abordado e revistado. Ele foi encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), onde ele ficou preso. O material que estava com ele foi apreendido.