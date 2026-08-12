Homem é preso após usar dados de outro motociclista para trabalhar com aplicativo em Niterói
Suspeito de 28 anos transportava passageiros em Piratininga sem habilitação
Um homem de 28 anos foi preso em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, ao ser identificado trabalhando com o transporte de passageiros através de um aplicativo de mobilidade usando dados vinculados a outra pessoa e a outra motocicleta.
Leia também:
Homem é preso após confessar estupro contra própria prima de 11 anos
PM prende dois homens suspeitos de tráfico de drogas na Reta Velha, em Itaboraí
A prisão foi realizada por agentes do programa Segurança Presente enquanto realizavam um patrulhamento de rotina na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues. No momento da ação, o homem estava realizando o transporte de um passageiro solicitado pelo aplicativo. No entanto, aos policiais, ele informou que se tratava de uma carona, mas a versão apresentada não foi confirmada pelo cliente.
Ao verificar os dados do motociclista, os agentes notaram que o homem de 28 anos estava vinculado ao app de transporte de objetos e pessoas com as informações de outro condutor, incluindo nome e dados do veículo, que não lhe pertenciam.
De acordo com as informações divulgadas sobre a ocorrência, também foi verificado que o homem não possuía habilitação para conduzir o veículo. Após os flagrantes, o motociclista precisou ser encaminhado para a 81ª DP (Itaipu), onde a ocorrência foi registrada. Ainda de acordo com a autoridade responsável pelo caso, o detento foi autuado por falsa identidade, e a motocicleta utilizada por ele também foi apreendida.