Homem é preso após usar dados de outro motociclista para trabalhar com aplicativo em Niterói

Com os flagras, o motociclista precisou ser encaminhado para a 81ª DP (Itaipu), local onde foi registrado a ocorrência - Foto: Reprodução

Com os flagras, o motociclista precisou ser encaminhado para a 81ª DP (Itaipu), local onde foi registrado a ocorrência - Foto: Reprodução

Um homem de 28 anos foi preso em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, ao ser identificado trabalhando com o transporte de passageiros através de um aplicativo de mobilidade usando dados vinculados a outra pessoa e a outra motocicleta.

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A prisão foi realizada por agentes do programa Segurança Presente enquanto realizavam um patrulhamento de rotina na Avenida Raul de Oliveira Rodrigues. No momento da ação, o homem estava realizando o transporte de um passageiro solicitado pelo aplicativo. No entanto, aos policiais, ele informou que se tratava de uma carona, mas a versão apresentada não foi confirmada pelo cliente.

Ao verificar os dados do motociclista, os agentes notaram que o homem de 28 anos estava vinculado ao app de transporte de objetos e pessoas com as informações de outro condutor, incluindo nome e dados do veículo, que não lhe pertenciam.

De acordo com as informações divulgadas sobre a ocorrência, também foi verificado que o homem não possuía habilitação para conduzir o veículo. Após os flagrantes, o motociclista precisou ser encaminhado para a 81ª DP (Itaipu), onde a ocorrência foi registrada. Ainda de acordo com a autoridade responsável pelo caso, o detento foi autuado por falsa identidade, e a motocicleta utilizada por ele também foi apreendida.