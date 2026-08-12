PM prende sete em “Operação Anti-Drones” na Comunidade da Chácara, no Centro de Niterói
Ação removeu estruturas utilizadas para dificultar o acesso das forças de segurança à comunidade
Agentes da Polícia Militar prenderam sete suspeitos durante a “Operação Anti-Drones”, realizada na manhã desta quarta-feira (12), na Comunidade da Chácara, no Centro de Niterói.
Segundo a PM, a operação teve como objetivo identificar e remover telhados, coberturas e outras estruturas utilizadas por facções criminosas, principalmente aquelas instaladas sobre vias públicas para dificultar a entrada e a circulação das forças de segurança na região.
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A ação contou com o apoio de equipes da Enel, da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin).
Durante a operação, dois telhados foram removidos. Sete suspeitos foram detidos após um cerco realizado pelos agentes. Com eles, foram apreendidos material entorpecente e um radiotransmissor.
Os suspeitos detidos foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado. A operação segue em andamento.