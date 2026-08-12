Criança é atingida durante operação policial; protesto fecha vias na Mangueira, no Rio

Um menino de apenas 6 anos de idade foi baleado durante uma ação policial na Favela do Metrô, próximo ao Morro da Mangueira, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (12). Moradores fizeram um protesto que interditou trechos da Rua São Francisco Xavier e da Avenida Rei Pelé.

De acordo com pessoas no local, a manifestação começou após policiais deixarem a região. A área fica próxima à linha do trem e do metrô, ao Estádio do Maracanã e à Uerj. A criança foi levada ao Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel, "com lesões provavelmente causadas por estilhaços", segundo a secretaria municipal de saúde. A pasta informou ainda que ele recebeu os primeiros cuidados na unidade e foi transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Leia também:

PM prende sete em “Operação Anti-Drones” na Comunidade da Chácara, no Centro de Niterói

Homem é preso após usar dados de outro motociclista para trabalhar com aplicativo em Niterói

A Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) foram atacados por traficantes durante ação contra um ferro-velho do tráfico de drogas na Avenida Rei Pelé. A polícia informou que "agentes encontraram cabos de cobre de empresas de telefonia, já cortados, além de uma estrutura improvisada com balança, computador, caixa registradora e dinheiro utilizado na compra dos materiais". Em seguida, foi identificado que os cabos eram queimados para a retirada da cobertura e para esconder a origem dos produtos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier), do 6º BPM (Tijuca) e das Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) foram direcionadas ao local no momento da manifestação. As Avenidas Rei Pelé e São Francisco Xavier foram liberadas pouco depois das 14h.