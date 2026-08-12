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PM prende dois homens suspeitos de tráfico de drogas na Reta Velha, em Itaboraí

Dupla foi detida durante patrulhamento da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (12)

relogio min de leitura | Redação
Policiais apreenderam grande quantidade de material entorpecente com os suspeitos
Policiais apreenderam grande quantidade de material entorpecente com os suspeitos -

Dois homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar no bairro Reta Velha, em Itaboraí, na manhã desta quarta-feira (12).

De acordo com a PM, os agentes realizavam patrulhamento pela região quando os suspeitos, que estariam envolvidos com o tráfico de drogas, teriam se assustado com a presença da equipe e tentado fugir. Após cerco tático, os policiais conseguiram prender a dupla.

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Com os suspeitos, foram apreendidos 574 pinos de cocaína, 402 tiras de maconha, 227 pedras de crack, 20 trouxinhas de skank, R$ 124,50 em espécie e um radiotransmissor com base.

Segundo a PM, os homens, de 42 e 26 anos, já possuem anotações criminais. O mais velho responde por adulteração de sinal identificador de veículo e furto. Já o mais novo possui registro por posse e cultivo de drogas.

Os dois foram encaminhados para a 71ª DP (Itaboraí), onde o caso foi registrado.

Tags:

Itaboraí pm Tráfico de drogas

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