PM prende dois homens suspeitos de tráfico de drogas na Reta Velha, em Itaboraí

Dois homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar no bairro Reta Velha, em Itaboraí, na manhã desta quarta-feira (12).

De acordo com a PM, os agentes realizavam patrulhamento pela região quando os suspeitos, que estariam envolvidos com o tráfico de drogas, teriam se assustado com a presença da equipe e tentado fugir. Após cerco tático, os policiais conseguiram prender a dupla.

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Com os suspeitos, foram apreendidos 574 pinos de cocaína, 402 tiras de maconha, 227 pedras de crack, 20 trouxinhas de skank, R$ 124,50 em espécie e um radiotransmissor com base.

Segundo a PM, os homens, de 42 e 26 anos, já possuem anotações criminais. O mais velho responde por adulteração de sinal identificador de veículo e furto. Já o mais novo possui registro por posse e cultivo de drogas.

Os dois foram encaminhados para a 71ª DP (Itaboraí), onde o caso foi registrado.