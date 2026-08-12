Homem é preso após confessar estupro contra própria prima de 11 anos

A prisão foi efetuada por agentes da 26ª DP (Todos os Santos) - Foto: Reprodução

A prisão foi efetuada por agentes da 26ª DP (Todos os Santos) - Foto: Reprodução

Um homem de 38 anos, foi preso acusado de estupro de vulnerável contra a própria prima de 11 anos. A prisão foi efetuada após o acusado enviar um áudio para parentes confessando o crime. O homem foi conduzido à 26ª DP (Todos os Santos).

O crime contra a criança aconteceu na noite de segunda-feira (10), no bairro Lins de Vasconcelos, na Zona Norte. Segundo investigações, o homem enviou áudios à irmã e a mãe da vítima, confessando o crime e afirmando que cometeria suicídio.

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Os agentes realizaram diligências ao longo da madrugada de terça-feira (11) com o objetivo de encontrarem o acusado.

O homem foi detido na comunidade da Primavera e conduzido para um hospital para ser atendido por um médico.

A prisão ocorreu horas após outro caso de estupro ser denunciado na Zona Norte. Desta vez, a vítima foi uma adolescente, que teria sido abusada dentro de um ônibus. O acusado também foi preso.