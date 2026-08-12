'Mão fantasma': SMS falso do banco era usado para roubar dinheiro de vítimas; nove são presos

A ação contou com o apoio de equipes do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) - Foto: Reprodução

A ação contou com o apoio de equipes do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) - Foto: Reprodução

Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí), em conjunto com a Polícia Civil de Goiás, deflagraram, nesta quarta-feira (12), a Operação Mão Fantasma para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Nove criminosos foram capturados.

A ação contou com o apoio de equipes do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA), do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A investigação teve início após uma idosa, de 68 anos, moradora de Goiânia, ser vítima do esquema e sofrer um prejuízo inicial de R$ 32 mil. A partir da apuração, os agentes descobriram que o grupo utilizava uma técnica conhecida como spoofing, capaz de mascarar o remetente de uma mensagem e fazer com que o SMS fraudulento aparecesse para a vítima como se tivesse sido enviado pelo próprio banco.

Na prática, os criminosos empregavam técnicas de engenharia social para obter acesso às contas bancárias das vítimas e realizar transferências fraudulentas. As vítimas recebiam mensagens com links e, acreditando se tratar de uma comunicação legítima da instituição financeira, acabavam fornecendo informações pessoais e códigos de autenticação. Com esses dados, os integrantes da organização conseguiam acessar as contas e retirar os valores.

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O dinheiro era rapidamente transferido para dezenas de contas utilizadas pelo grupo. Parte dos recursos era posteriormente movimentada de forma fracionada e enviada para outras contas, em uma estrutura destinada a ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores. As diligências apontaram ainda que um dos principais alvos teria movimentado aproximadamente R$ 100 mil em poucos dias.

Durante as diligências desta quarta-feira, os agentes capturaram nove integrantes da organização criminosa. Eles responderão pelos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de capitais.