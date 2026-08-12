Trio é detido com drogas e rádio transmissor durante ação na Vila Gabriela, em Itaboraí

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido durante uma ação da PM no bairro Vila Gabriela, em Itaboraí, na manhã desta quarta-feira (12).

Segundo a polícia, os agentes estavam realizando um monitoramento no bairro Itambi, quando localizaram indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas.

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Os policiais seguiram o grupo até uma residência, localizada no bairro Vila Gabriela, onde um cerco foi realizado.

No imóvel, foram apreendidos 48 pinos de cocaína, 223 trouxinhas de maconha, 300 pedras de crack, R$ 60 em espécie, um rádio transmissor com carregador de base e três celulares.

O trio foi encaminhado para a 71ª DP (Itaboraí), onde o caso foi registrado.