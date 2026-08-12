IFRJ abre especialização EaD gratuita em Tecnologias Educacionais

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) deu início ao processo seletivo para a especialização EaD gratuita em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância. Ao todo, são 50 vagas destinadas a candidatos que já possuem graduação completa, o início do curso será no ano letivo de 2027.

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As inscrições para os candidatos das vagas vão até 11 de setembro de 2026. Elas só podem ser realizadas através da página do processo seletivo do IFRJ. O curso não cobra nenhum tipo de mensalidade ou taxa de matrícula, no entanto, para participar da seleção é necessário realizar o pagamento no valor de R$ 20. Caso o estudante se enquadre nos casos de isenção previstos no edital, ele não precisa pagar essa quantia.

O programa de pós-graduação terá duração prevista de 18 meses, mas há a possibilidade de prorrogação por até seis meses mediante decisão do colegiado. As atividades acadêmicas propostas durante a formação serão desenvolvidas a distância, utilizando o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem da instituição.

O processo seletivo para a conquista de uma vaga não terá prova. A desses 50 candidatos será feita através de uma análise do currículo e de uma Carta de Intenção, documentos que terão grande poder de decisão na aprovação dos candidatos.