Homem é preso após oferecer R$ 500 para quem agredisse ex-companheira no Rio

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de oferecer uma recompensa de R$ 500 nas redes sociais para quem agredisse sua ex-companheira. Douglas Patrick Pereira da Silva foi localizado por agentes da 40ª DP (Honório Gurgel), com apoio da 27ª DP (Vicente de Carvalho), em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, no último domingo (9).

De acordo com a investigação, Douglas e a vítima mantiveram um relacionamento por cerca de sete anos e tiveram duas filhas gêmeas. Segundo a delegada assistente da 40ª DP, Maíra Rodrigues, a mulher procurou a polícia após relatar ameaças e comportamento de controle por parte do ex-parceiro.

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O suspeito usou as redes sociais para oferecer o valor a quem tivesse interesse em agredir a mulher. A publicação teria ocorrido após divergências relacionadas à criação das filhas.

Além da publicação, Douglas teria divulgado imagens nas quais aparecia exibindo armas de fogo. Diante do relato da vítima, a Polícia Civil solicitou medidas protetivas, que foram concedidas pela Justiça. As determinações foram posteriormente descumpridas.

Após ser informado sobre as medidas, Douglas teria voltado a procurar a ex-companheira. Na semana passada, ele teria feito contato por meio de uma terceira pessoa, alegando que precisava conversar sobre o orçamento da festa das filhas.

Durante o contato, o suspeito soube que a ex-parceira estava grávida de outro relacionamento. Ele teria voltado a ameaçá-la e afirmado que estava próximo à residência dela e poderia agredi-la.

A mulher procurou novamente a delegacia após a nova ameaça. Douglas voltou a procurar a ex-companheira mesmo após uma nova decisão judicial. Ele teria debochado dela e feito novas ameaças. O homem chegou a chamá-la de “Maria Fórum”.

Douglas já tinha uma condenação anterior por lesão corporal praticada contra a mesma vítima, também em contexto de violência doméstica, segundo a Polícia Civil.

Ele foi preso pelos crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medidas protetivas de urgência, no âmbito da Lei Maria da Penha.