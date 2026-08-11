Polícia Civil localiza desmanche clandestino de veículos e prende dois homens em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis de Niterói/São Gonçalo (DRFA-NSG) localizaram um imóvel utilizado para o desmonte de veículos no bairro Barracão, em São Gonçalo, na manhã desta terça-feira (11). Dois homens foram presos em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi realizada a partir de informações recebidas pelo Disque-Denúncia e de um trabalho de inteligência da especializada. Os dados indicavam que um imóvel na Rua Hipólito Ferreira Porto estaria sendo utilizado para receber e desmontar veículos de origem criminosa.

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Ao chegarem ao endereço, os agentes visualizaram, ainda da via pública, veículos e diversas peças automotivas aparentemente destinadas ao desmonte. De acordo com a corporação, os dois homens que estavam no local permitiram a entrada da equipe.

No interior do espaço, os agentes encontraram a carcaça de um Fiat Siena prata, ano 2011, que possuía registro de ocorrência relacionado ao veículo. Também foram apreendidas diversas peças automotivas, placas, portas, motores e dois aparelhos celulares.

Ainda segundo a Polícia Civil, cinco portas encontradas no imóvel apresentavam, nos vidros, identificações de chassi correspondentes a veículos com registros de roubo. Dois motores também foram identificados como pertencentes a veículos com registros de roubo.

Questionados sobre a procedência dos veículos e das peças, os dois homens não apresentaram documentação que justificasse a posse do material.

Um dos presos informou aos policiais que o imóvel teria sido alugado por seu pai. Conforme o relato apresentado à equipe, o pai teria conhecimento da atividade realizada no local. A Polícia Civil informou que a possível participação de outros envolvidos ainda será investigada.

Os dois foram conduzidos à DRFA-NSG e autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

As investigações continuam para identificar a procedência das demais peças encontradas no imóvel, verificar a ligação dos componentes com outros roubos e furtos de veículos e apurar a eventual participação de outras pessoas na atividade investigada.