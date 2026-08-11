Suspeito de exercer ilegalmente a Medicina Veterinária é preso durante cirurgia em gato

O caso veio à tona após uma série de denúncias e de um trabalho de fiscalização e monitoramento - Foto: Divulgação

O caso veio à tona após uma série de denúncias e de um trabalho de fiscalização e monitoramento - Foto: Divulgação

Um homem suspeito de exercer ilegalmente a Medicina Veterinária foi preso em flagrante enquanto realizava uma cirurgia em um gato, em uma clínica de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (10), durante uma ação da Polícia Civil. O caso veio à tona após uma série de denúncias e de um trabalho de fiscalização e monitoramento realizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) durante meses.

A atuação do Conselho antecedeu a prisão. Em julho, agentes fiscais do CRMV-RJ realizaram diligências em estabelecimentos relacionados às denúncias e encontraram documentos, carimbos e outros materiais que indicariam o uso indevido de registros profissionais de médicos-veterinários.

A fiscalização foi realizada após o Conselho receber denúncias sobre o possível exercício ilegal da profissão. Segundo o CRMV-RJ, já havia relatos anteriores envolvendo o indivíduo. Com o recebimento de novas denúncias, o Conselho aprofundou a apuração e realizou uma operação de fiscalização em mais de um endereço, com a participação de duas duplas de agentes fiscais.

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Durante uma das diligências, realizada em 7 de julho, os fiscais da autarquia estiveram em um dos estabelecimentos apontados nas denúncias. No local, foram encontrados documentos e carimbos com registros profissionais que pertenciam a outros médicos-veterinários.

Um dos números identificados, por exemplo, correspondia ao registro de um profissional regularmente inscrito no CRMV-RJ. Outros dois números encontrados também pertenciam a médicos-veterinários distintos. Segundo o Conselho, não havia registro profissional em nome do suspeito nos sistemas da autarquia.

Os profissionais cujos registros foram identificados como utilizados indevidamente foram orientados pelo CRMV-RJ.

Diante dos elementos encontrados durante a fiscalização, o CRMV-RJ levou o caso à Polícia Civil. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) sob o número 059-18915/2026. A agente fiscal que participou da ação também prestou declaração formal à autoridade policial.

O uso de registros profissionais de terceiros consta nos autos e está sendo apurado pela Polícia Civil, assim como a possível prática de falsidade ideológica e o exercício ilegal da Medicina Veterinária.

A investigação ganhou novos contornos nesta semana, quando o suspeito foi encontrado por policiais da 59ª DP (Duque de Caxias) dentro do centro cirúrgico de uma clínica, durante um procedimento em um gato. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, ele não apresentou registro profissional quando questionado pelos agentes.

Ainda de acordo com a investigação policial, o homem teria afirmado que não possuía registro no Conselho e que estaria no sexto período do curso de Medicina Veterinária. Ele foi preso em flagrante.

Vale destacar que o estabelecimento não possui CNPJ e registro no CRMV-RJ, estando em desacordo com as legislações.

A Polícia Civil também apura relatos relacionados a outro animal que teria passado por procedimento atribuído ao suspeito e que, segundo a denúncia, teria sofrido amputação de uma pata. O caso permanece sob investigação para esclarecer as circunstâncias e identificar eventuais outras vítimas.

Fiscalização e proteção da sociedade

Para o CRMV-RJ, a prisão reforça a importância da atuação integrada entre fiscalização e autoridades de segurança pública no combate ao exercício ilegal da profissão.

O Conselho recebe denúncias identificadas e anônimas, analisa os relatos e, diante de indícios de irregularidades, realiza diligências e fiscalizações. Quando são encontrados elementos que possam configurar crimes, as informações são encaminhadas às autoridades competentes.

O CRMV-RJ ressalta que a atuação de pessoas sem habilitação e registro profissional representa risco não apenas para os animais, mas também para a sociedade e para os profissionais que exercem legalmente a Medicina Veterinária.

O Conselho parabeniza a Polícia Civil pelo trabalho realizado e permanece à disposição para colaborar com as investigações.