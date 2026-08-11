Mara Maravilha registra suposto B.O. após telefone ser vazado; internautas apontam uso de I.A
Apresentadora afirma que foi alvo de perseguição após críticas a Xuxa
Mara Maravilha afirmou ter procurado as autoridades após seu número de telefone pessoal ser divulgado sem autorização.
A apresentadora compartilhou nas redes sociais uma imagem que seria de um boletim de ocorrência e disse que sua equipe jurídica já trabalha para identificar os responsáveis.
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No entanto, a publicação chamou a atenção dos seguidores por apresentar uma indicação da própria plataforma sobre possível conteúdo produzido com inteligência artificial.
Nos comentários, internautas questionaram a autenticidade do documento e apontaram que ele poderia ter sido gerado ou alterado por IA. Mara não se manifestou sobre as suspeitas.
De acordo com a assessoria da apresentadora, o caso foi levado às autoridades especializadas em crimes cibernéticos. A equipe também afirmou que pessoas que estejam utilizando o número divulgado para importuná-la poderão ser responsabilizadas.
A assessoria informou ainda que identificou possíveis responsáveis por impulsionar os ataques contra Mara e que medidas de segurança foram reforçadas.
O episódio acontece em meio a uma nova troca de farpas entre Mara Maravilha e Xuxa Meneghel. Nos últimos dias, Mara fez comentários negativos sobre a atual fase da carreira da apresentadora. Mara chegou a compartilhar a pergunta: “Me tira uma dúvida: a Xuxa está moderna ou ridícula?”, em suas redes sociais.
Xuxa respondeu às críticas e afirmou que Mara estaria tentando ganhar visibilidade por meio de ataques. A apresentadora também defendeu que a relação entre as duas fosse marcada por respeito e empatia.