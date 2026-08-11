Lembra dela? Youtuber Kéfera Buchmann estreia na literatura de fantasia

Conhecida por sua trajetória de sucesso na internet, como uma das primeiras youtubers e influenciadoras a atingir 1 milhão de inscritos, além dos trabalhos no cinema e na televisão, Kéfera Buchmann amplia seu universo criativo e aposta, pela primeira vez, na fantasia sombria. Publicado pela Galera Record, “Vestida de Medo” combina suspense, romance, magia e conflitos morais em uma história protagonizada por duas mulheres que desafiam tradições, preconceitos e o próprio destino.

Ambientado no reino fictício de Eldoria, o romance acompanha Seraphine Wanderville, uma caçadora de bruxas criada para alimentar uma antiga guerra contra as criaturas da floresta de Dorreth. Movida pelo desejo de vingança após perder parte da família, ela dedica a vida à missão de exterminar as bruxas. Tudo muda quando encontra Elyra, a centésima mulher que deveria matar. Em vez de cumprir sua missão, Seraphine passa a questionar as verdades que moldaram sua existência e se vê diante de um sentimento capaz de colocar em risco tudo aquilo em que sempre acreditou.

Além da atmosfera de dark fantasy, “Vestida de Medo” explora temas como pertencimento, intolerância, identidade e coragem por meio de um romance sáfico inserido em um universo de folclore original, magia e criaturas fantásticas. A edição ainda reúne ilustrações de Luiza Pape e capa assinada por Renata Vidal, reforçando a proposta estética da obra e sua conexão com o público fã de fantasia contemporânea.

Os livros anteriores da autora alcançaram os mais altos postos listas de mais vendidos, enquanto sua atuação em produções para cinema, televisão e streaming ampliaram sua presença no cenário cultural brasileiro.

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