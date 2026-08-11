Disque Denúncia busca informações sobre suspeito no homicídio de vigilante no Horto do Fonseca, em Niterói

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, ontem (10) um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG), com o objetivo de coletar informações que possam levar à localização e prisão de Marcelo São Paio do Nascimento, de 49 anos.

Ele é considerado um foragido da Justiça e é um dos suspeitos na morte e no desaparecimento do corpo do vigilante Maximiliano Pina Júlio, de 41 anos, que foi morto em fevereiro deste ano. Ele trabalhava como vigilante, no horário de 07 às 19 horas, em dias alternados, tendo vínculo empregatício com a Empresa Flystar Segurança E Vigilância, e prestando serviços no interior de uma empresa, situada na Alameda São Boaventura, em Niterói/Rj, Interior Do Horto Florestal Do Fonseca, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a investigação realizada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o crime aconteceu no dia 21 de fevereiro deste ano, no local de trabalho do vigilante Maximiliano. A princípio, ele foi dado como desaparecido por não ter retornado para casa. Natural de Inoã, em Maricá, Maximiliano saiu pela manhã para cumprir seu plantão no Horto do Fonseca. Entretanto, durante as investigações, a polícia concluiu que ele chegou a trabalhar e foi assassinado no local.

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Adicionalmente, as investigações indicam que o assassinato pode ter ocorrido por questões relacionadas à relação de emprego entre a vítima e os suspeitos. Câmeras de segurança registraram que no dia do homicídio, os acusados colocaram o que aparentava ser o corpo da vítima em um veículo da empresa de segurança. Por meio de cruzamento de dados com o Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (CISP), os investigadores descobriram que o veículo pertence a uma empresa de segurança privada cujo proprietário é Marcelo. As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes do crime. Até o presente momento, o corpo do vigilante continua desaparecido.

Marcelo São Paio do Nascimento possui um mandado de prisão emitido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, classificando a prisão como preventiva, pelos crimes de Homicídio Qualificado, Fraude Processual e Destruição, Subração ou Ocultação de Cadáver, C/C Fato Atípico. É importante mencionar que o outro suspeito do crime, Bruno Cordeiro Gomes de Souza, de 37 anos, foi detido na manhã do dia 13 de março deste ano, no bairro Aldeia da Prata, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, por policiais da DHNSG, que cumpriram um mandado em seu nome ligado ao crime.

Vale a pena lembrar, que Marcelo São Paio, possui uma passagem pelo sistema carcerário, em dezembro de 2014, pelo crime de Homicídio, estando em liberdade pelo término do prazo de prisão temporária, mas o processo continua em fase de inquérito na Justiça.

O Disque Denúncia solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de tráfico de drogas entre em contato pelos seguintes canais:

Central de Atendimento/Call Center do DD: (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177;

WhatsApp Anonimizado/DD: (021) – 2253-1177 (técnica que remove ou altera dados que possam identificar uma pessoa);

Aplicativo: Disque Denúncia RJ.

O anonimato é garantido.