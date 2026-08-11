Feira da Pavuna vira alvo de operação contra esquema de celulares roubados

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) prenderam, na noite desta segunda-feira (10), quatro integrantes de uma organização criminosa envolvida na receptação e comercialização clandestina de celulares roubados e furtados. A ação ocorreu na Feira da Pavuna, na Zona Norte do Rio, após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pela especializada. Além dos presos, outras 10 pessoas foram conduzidas à delegacia e aproximadamente 60 aparelhos celulares foram apreendidos.

A investigação apontou que a Feira da Pavuna funcionava como um importante ponto de receptação e comercialização irregular de aparelhos provenientes de roubos e furtos praticados na Região Metropolitana. Durante o monitoramento de campo, os agentes identificaram a atuação coordenada do grupo e a logística utilizada para dificultar a fiscalização e evitar o flagrante.

Segundo os policiais, os integrantes realizavam negociações rápidas em meio à movimentação da feira, enquanto mantinham os aparelhos escondidos e distribuídos em diferentes pontos estratégicos do local. A dinâmica permitia ocultar os celulares e dificultava a identificação imediata dos responsáveis pela receptação.

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A ação da DRCPIM interrompeu o esquema criminoso e resultou na apreensão de cerca de 60 aparelhos. Todo o material será submetido à perícia para identificar a procedência dos celulares e verificar eventual relação com registros de roubos e furtos. O trabalho também poderá auxiliar no mapeamento das redes responsáveis pela receptação e comercialização dos aparelhos e na localização de seus proprietários.

A ação faz parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 13.400 celulares recuperados, sendo 6 mil aparelhos devolvidos para os legítimos donos. Até o momento, são mais de 930 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.