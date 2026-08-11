Polícia Civil realiza operação para desarticular esquema especializado em adulteração e desvio de medidores de gás natural

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) deflagraram, nesta terça-feira (11/08), a Operação Medida Certa, para desarticular um esquema criminoso especializado em fraudes contra a infraestrutura de distribuição de gás natural. Ao todo, são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em endereços na capital fluminense, em Nova Iguaçu, Belford Roxo e Congonhas, em Minas Gerais. A ação conta com o apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e de uma concessionária de gás.

As investigações revelaram que o grupo criminoso possuía estrutura organizada, divisão de tarefas e elevado conhecimento técnico, explorando vulnerabilidades operacionais para atingir equipamentos de uma concessionária de serviço público responsável pela distribuição de gás natural. Posteriormente, os medidores eram submetidos a intervenções clandestinas, com substituição de componentes internos, adulteração dos mecanismos de funcionamento, alteração de identificações e reaproveitamento irregular, permitindo sua reinserção em atividades econômicas.

Leia também:

Rio divulga mais de 3,2 mil oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz



Niterói e Uruguai firmam acordo para escola pública bilíngue



A especialização dos envolvidos era um dos elementos que permitiam a execução do esquema. De acordo com as apurações, o grupo reunia pessoas com conhecimento em sistemas de medição, manutenção e operação de equipamentos utilizados no segmento de gás natural veicular (GNV). Com domínio técnico sobre os equipamentos, os criminosos conseguiam realizar intervenções de difícil detecção e dar nova utilização a medidores que haviam sido desviados da concessionária.

A apuração também identificou a participação de um integrante que possuía acesso privilegiado às dependências da empresa. Ele monitorava a movimentação dos equipamentos, fornecia informações estratégicas e facilitava a retirada dos medidores. Depois que os equipamentos deixavam a concessionária, outros integrantes assumiam as etapas de transporte, adulteração, comercialização e reutilização.

O acesso privilegiado era utilizado para antecipar a proprietários e administradores de postos de combustíveis informações sobre datas, locais e equipes responsáveis por fiscalizações realizadas pela concessionária e por órgãos de segurança pública. Esse aviso prévio permitia que os estabelecimentos potencialmente envolvidos nas irregularidades adotassem medidas para ocultar evidências, interromper temporariamente práticas ilícitas e frustrar a atuação fiscalizatória.

Um dos principais avanços da apuração ocorreu após a análise pericial de dispositivos eletrônicos apreendidos em uma etapa anterior da investigação. Os policiais também identificaram empresas formalmente constituídas e atuantes no segmento de instalação e manutenção de equipamentos de GNV. Essas estruturas empresariais podem ter sido utilizadas para viabilizar parte das intervenções técnicas realizadas nos equipamentos. A participação de cada pessoa física e jurídica ainda é objeto de investigação.

Além do prejuízo patrimonial causado à concessionária, a DDSD investiga possíveis impactos das adulterações sobre a confiabilidade dos sistemas de medição e a segurança da infraestrutura de distribuição de gás natural, utilizada por diferentes setores da economia. Os alvos poderão responder, em tese, pelos crimes de furto qualificado, receptação qualificada, associação criminosa, estelionato e outros delitos que possam ser identificados no decorrer da investigação.