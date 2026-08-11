Polícia Civil prende falso veterinário durante cirurgia em gato em Duque de Caxias

Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (10/08), um homem que se passava por veterinário e realizava procedimentos em uma clínica, mesmo sem possuir habilitação profissional para atuar. O criminoso utilizava o registro profissional de outro veterinário. Uma das vítimas relatou que sua gata precisou ter a pata amputada após um procedimento realizado por ele. A captura ocorreu no momento em que o falso veterinário realizava uma cirurgia em um animal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A ação ocorreu a partir de informações de inteligência sobre a atuação do criminoso, que já era investigado e continuava realizando atendimentos e procedimentos veterinários de forma irregular. Além de constatarem o exercício ilegal da profissão, os policiais reuniram o relato de uma tutora que procurou o homem para tratar sua gata. Segundo a vítima, no dia 11 de julho, o indivíduo realizou uma cirurgia no animal e afirmou ter implantado dois pinos na perna da gata, cobrando diretamente pelo procedimento. Nos dias seguintes, porém, a tutora percebeu sinais de necrose na pata e buscou atendimento em outra clínica veterinária.

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De acordo com o relato, exames de raio X realizados no segundo estabelecimento apontaram que os pinos mencionados pelo criminoso não haviam sido implantados. A tutora relatou, ainda, que o procedimento teria sido realizado de maneira inadequada, provocando a necrose de toda a perna e levando à necessidade de amputação do membro da gata.

A vítima verificou o número de registro profissional que constava no comprovante e no receituário utilizados pelo homem e constatou que o número pertencia a outro veterinário.

Durante a fiscalização na clínica, os policiais também encontraram medicamentos de uso veterinário com prazo de validade expirado, expostos para comercialização. A equipe constatou, ainda, a ausência de equipamento destinado à esterilização de instrumentos cirúrgicos, além da falta de apresentação do alvará de funcionamento e da licença sanitária do estabelecimento.

Segundo os agentes, o preso possui pelo menos 11 registros distintos relacionados a diferentes ocorrências, entre elas exercício ilegal da profissão, falsidade ideológica, falsa identidade, estelionato, perseguição, ameaça, injúria, receptação, crimes ambientais e violação sexual mediante fraude.

Diante dos elementos reunidos, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de exercício ilegal da Medicina Veterinária, estelionato, falsa identidade, maus-tratos a animal e crime contra as relações de consumo. A clínica veterinária também foi interditada.