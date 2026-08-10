Niterói e Uruguai firmam acordo para escola pública bilíngue

Niterói e o Uruguai oficializaram, nesta segunda-feira (10), a parceria para a implantação da primeira escola pública bilíngue em português e espanhol da rede municipal. O acordo de cooperação foi assinado pelo prefeito Rodrigo Neves, que preside a MercoCidades (Associação de Prefeitos da América do Sul); pelo ministro da Educação e Cultura do Uruguai, José Carlos Mahía; e pelo presidente da Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, e pelo secretário municipal de Educação, Bira Marques. A Escola Municipal Dom José Pereira Alves, na Vila Ipiranga, Fonseca, será a unidade-piloto da iniciativa.

“Hoje, celebramos um marco histórico com a inauguração da primeira escola bilíngue em português e espanhol, em parceria com o Uruguai. Esta unidade tem um significado especial para mim: foi aqui que despertei para a consciência social e política, inspirado pela trajetória da minha mãe, professora e ex-diretora desta escola. A educação é a ferramenta mais poderosa para reduzir desigualdades e construir a felicidade coletiva. Seguiremos de mãos dadas com nossos irmãos uruguaios, fortalecendo a integração latino-americana e ampliando oportunidades para nossas crianças e jovens”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

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A cooperação integra um programa voltado à ampliação do ensino da língua e ao fortalecimento da educação em tempo integral, aproximando a rede pública de Niterói de outros países da América Latina.

"A cultura e a educação são instrumentos fundamentais para fortalecer a integração entre os povos e para trabalhar valores comuns. A educação é a maior oportunidade de construirmos uma sociedade mais justa, porque permite que todas as pessoas, independentemente do lugar onde nasceram ou de sua realidade familiar, tenham acesso ao conhecimento, à mobilidade social e a um futuro com mais igualdade, liberdade e felicidade. A energia com que fomos recebidos pelos estudantes, pelas meninas e pelos meninos desta escola, nos ensina exatamente isso: devemos ser livres, felizes e construir uma sociedade com igualdade e oportunidades para todos”, ressaltou o ministro da Educação e Cultura do Uruguai, José Carlos Mahía.

Durante a cerimônia de assinatura, estudantes do projeto Aprendiz Musical fizeram uma apresentação especial. O grupo interpretou as canções “Anunciação”, “Cirandeira” e “Como Una Flor”, além dos hinos nacionais do Brasil e do Uruguai.

A parceria prevê ações de formação continuada para professores, com foco no ensino da língua e da cultura espanhola e no aprimoramento das práticas pedagógicas do programa. Também estão previstos intercâmbios de professores e estudantes com cidades uruguaias, além da certificação dos alunos.

“A implantação da escola bilíngue reafirma o compromisso da educação pública de Niterói com o enfrentamento às desigualdades. A escolha desta unidade, localizada em uma região vulnerável da cidade, reforça a importância de garantir um ensino público de excelência. Queremos que nossas crianças aprendam espanhol, conheçam a cultura uruguaia e ampliem seus horizontes por meio de intercâmbios”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Também estiveram presentes na cerimônia de assinatura o embaixador do Uruguai no Brasil, Rodolfo Nin Novoa; o cônsul-geral do Uruguai no Rio de Janeiro, Alejandro Mongrell; o secretário executivo, Felipe Peixoto; o subsecretário municipal de Relações Internacionais, Pedro Spadele; a presidente da Fundação Municipal de Educação, Andrea Bello; a diretora da E.M. Dom José Pereira Alves, Márcia Romão; o vereador e líder do governo na Câmara Municipal, Binho Guimarães, além de outras autoridades municipais.

Uma trajetória de educação - Fundada em 1944, a E.M. Dom José Pereira Alves tem uma trajetória marcada pelo compromisso com a educação e a comunidade da Vila Ipiranga. Municipalizada em 2009, a unidade passou a integrar a Rede Municipal de Ensino de Niterói e, desde 2022, funciona em horário integral. Em 2026, a escola amplia sua atuação com a oferta da Educação de Jovens e Adultos e se torna a primeira unidade da rede municipal a receber o projeto de escola bilíngue em parceria com o Uruguai.