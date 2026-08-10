Dois homens são presos com drogas no Morro do MIC, em Niterói

Dois homens, de 21 e 39 anos, foram presos durante uma operação do 12ºBPM (Niterói) contra o tráfico de drogas no Morro do MIC, na Ilha da Conceição, em Niterói. A ação aconteceu durante a chamada “Operação Desarme”.

Segundo a PM, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de inteligência sobre a prática de tráfico na comunidade. Com base nas informações, os policiais realizaram buscas na localidade.

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Durante a operação, dois suspeitos foram capturados. Com eles, segundo os agentes, foram encontrados 20 sacolés de cocaína, 62 trouxinhas de maconha, 95 pedras de crack, dois rádios transmissores e R$ 55 em espécie.

Os dois homens foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói), onde o caso foi registrado.

De acordo com a polícia, um dos envolvidos possui uma anotação por tráfico de drogas, enquanto o outro tem duas anotações por lesão corporal.