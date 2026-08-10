PM apreende mais de 1,8 mil trouxinhas de maconha em Maria Paula, em Niterói

Policiais militares apreenderam mais de 1,8 mil trouxinhas de maconha e dois rádios transmissores durante uma ação de patrulhamento na localidade conhecida como Esqueleto, no bairro Maria Paula, em Niterói.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento pela Rua Hungria quando se depararam com um grupo de homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram.

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Os policiais realizaram um cerco tático na região, mas não conseguiram encontrar os envolvidos. Durante as buscas, a equipe encontrou 1.852 trouxinhas de maconha e dois rádios transmissores.

O material foi encaminhado à 79ª DP (Jurujuba), onde a ocorrência foi registrada.