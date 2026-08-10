Incêndio em poste durante a madrugada foi responsável pela falta de energia em Niterói
Fogo atingiu a rede elétrica na Rua Marquês de Paraná
min de leitura | Redação
Um incêndio em um poste provocou interrupção no fornecimento de energia na Rua Marquês de Paraná, no Centro de Niterói, durante a madrugada desta segunda-feira (10).
O fogo começou por volta de 0h40 e atingiu a fiação elétrica. Imagens registradas por pessoas que passavam pelo local mostram o incêndio na estrutura e na rede de energia.
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Falta de energia causa caos no trânsito em Niterói na manhã desta segunda-feira (10)
A falta de energia afetou moradores e estabelecimentos próximos. A Enel Rio informou que enviou uma equipe ao endereço para controlar a situação e realizar os reparos necessários.