Vídeo - Acidente no Rocha deixa duas pessoas feridas

Os bombeiros foram acionados para socorrer duas vítimas de colisão - Foto: Reprodução

Os bombeiros foram acionados para socorrer duas vítimas de colisão - Foto: Reprodução

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma motocicleta na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro do Rocha, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (10).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 10h30.

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As vítimas, um homem e uma mulher, sofreram ferimentos leves e foram atendidos pelas equipes de resgate. Logo depois foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Motoristas que trafegavam pelo local registraram o socorr às vítimas.





Acidente entre carro e motocicleta deixa duas pessoas feridas Reprodução