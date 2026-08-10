Vídeo - Acidente no Rocha deixa duas pessoas feridas
As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres
min de leitura | Redação
Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma motocicleta na Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro do Rocha, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (10).
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 10h30.
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As vítimas, um homem e uma mulher, sofreram ferimentos leves e foram atendidos pelas equipes de resgate. Logo depois foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.
Motoristas que trafegavam pelo local registraram o socorr às vítimas.
Autor: Reprodução