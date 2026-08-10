Mulher furta viatura da PM durante abordagem e bate após perseguição

Mulher teria aproveitado a distração dos agentes para entrar na viatura e fugir com o veículo. - Foto: Reprodução

Mulher teria aproveitado a distração dos agentes para entrar na viatura e fugir com o veículo. - Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa após fugir com uma viatura da Polícia Militar e bater o veículo durante uma perseguição, neste domingo (9), em Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos.

De acordo com a PM, o caso começou em Barra de São João, onde policiais realizavam uma abordagem a um grupo de jovens. Durante a ação, a mulher teria aproveitado a distração dos agentes para entrar na viatura e fugir com o veículo.

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Equipes foram acionadas e localizaram a viatura na Rodovia Amaral Peixoto. Os policiais deram ordem para que a condutora parasse, mas ela continuou a fuga.

A perseguição terminou quando a mulher perdeu o controle da direção e atingiu uma barreira de contenção próxima a um estabelecimento comercial. A colisão provocou danos na viatura.

Após ser detida, a suspeita foi encaminhada para a 123ª DP (Macaé), onde o caso foi registrado.