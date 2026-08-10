Mulher furta viatura da PM durante abordagem e bate após perseguição
Suspeita teria aproveitado abordagem policial para roubar veículo em Barra de São João, em Casimiro de Abreu
Uma mulher foi presa após fugir com uma viatura da Polícia Militar e bater o veículo durante uma perseguição, neste domingo (9), em Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos.
De acordo com a PM, o caso começou em Barra de São João, onde policiais realizavam uma abordagem a um grupo de jovens. Durante a ação, a mulher teria aproveitado a distração dos agentes para entrar na viatura e fugir com o veículo.
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Equipes foram acionadas e localizaram a viatura na Rodovia Amaral Peixoto. Os policiais deram ordem para que a condutora parasse, mas ela continuou a fuga.
A perseguição terminou quando a mulher perdeu o controle da direção e atingiu uma barreira de contenção próxima a um estabelecimento comercial. A colisão provocou danos na viatura.
Após ser detida, a suspeita foi encaminhada para a 123ª DP (Macaé), onde o caso foi registrado.