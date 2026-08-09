No Dia dos Pais, pai se entrega à polícia após matar filhas de 3 e 5 anos em SP

Duas meninas, de 3 e 5 anos, foram encontradas mortas dentro de um carro na manhã deste domingo (9), Dia dos Pais, no bairro Jardim Guanabara, na Zona Sul de São Paulo. O pai das crianças, de 24 anos, foi preso em flagrante após se apresentar à polícia e afirmar que havia matado as filhas.

Segundo a Polícia Militar, o homem procurou o 48º Distrito Policial, em Cidade Dutra, e relatou aos agentes que havia cometido o crime. A partir das informações fornecidas por ele, policiais foram até o endereço indicado e localizaram as duas crianças já sem vida.

Conforme o boletim de ocorrência, as meninas foram mortas por asfixia. A investigação aponta que o crime teria sido cometido por ciúmes da ex-companheira do suspeito.

A mãe das crianças contou à polícia que havia se separado do homem em março, depois de aproximadamente oito anos de relacionamento. Segundo o depoimento, o casal teve duas filhas e, após o fim da relação, ela passou a ser alvo de perseguições e ameaças.

Ainda de acordo com o relato, havia um histórico de agressões e traições durante o relacionamento, mas nenhum dos episódios anteriores chegou a ser registrado em uma delegacia.

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Ameaças começaram após visita às filhas

As meninas foram entregues à ex-sogra da mulher no dia 7 de agosto. A familiar costumava ficar com as crianças aos fins de semana. Como a mãe queria evitar contato com o ex-companheiro, as entregas das meninas eram realizadas em um ponto intermediário.

No sábado (8), o pai buscou as filhas. Mais tarde, depois que a mulher publicou uma fotografia em que aparecia com amigas, recebeu uma mensagem do ex-companheiro. Segundo ela, ele afirmou que aquela seria a última vez que ela veria as crianças.

Ainda conforme o depoimento, o homem teria dito posteriormente a uma familiar que ninguém mais encontraria as meninas e que pretendia matá-las e tirar a própria vida.

Diante das ameaças, a mãe retornou à casa da ex-sogra e passou a noite acompanhada por familiares. Durante a madrugada, foram realizadas buscas pelo homem e pelas duas crianças.

Na manhã deste domingo, a Polícia Militar informou à família que as meninas haviam sido encontradas e que o pai tinha sido detido.

O homem foi autuado em flagrante por homicídio e violência doméstica.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado no 101º Distrito Policial, no Jardim das Imbuias. A investigação está em andamento.