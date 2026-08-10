Foragido da Justiça é preso durante operação da PM em Cabo Frio

Dois homens foram presos e uma grande quantidade de drogas foi apreendida durante uma operação do 25º BPM (Cabo Frio), na tarde do último sábado (7), no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. A ação foi realizada com base em informações repassadas pelo Disque Denúncia. Um dos detidos era foragido da Justiça.

Segundo a Polícia Militar, agentes realizavam patrulhamento pela Rua Dimas Teixeira quando identificaram dois suspeitos. Ao perceberem a aproximação das equipes, os homens tentaram fugir, mas, após um cerco tático, foram localizados em um terreno desocupado.

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Durante a abordagem, os policiais apreenderam 77 pinos de cocaína, 49 buchas de maconha, 13 unidades de skank e uma pedra de crack, além de um celular, R$ 14 em espécie e um carregador portátil.

Os dois suspeitos foram identificados como Lucas do Nascimento Nicolau, de 26 anos, e Edson Muniz Morais, de 40. De acordo com a PM, ambos seriam ligados ao Comando Vermelho (CV).

Após a prisão, os dois foram encaminhados para a 126ª DP (Cabo Frio). Durante a consulta aos sistemas, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra Edson Muniz.

Segundo a PM, ele havia recebido o benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), após a progressão do regime fechado para o semiaberto. Edson teria saído no Dia das Mães, mas não retornou à unidade prisional onde cumpria pena. Ele havia sido condenado a 19 anos de prisão por tráfico de drogas e furto qualificado. Ainda segundo a polícia, seis anos da pena já haviam sido cumpridos.

Edson precisou ser levado a uma UPA após sofrer uma lesão no joelho durante a tentativa de fuga. Depois do atendimento médico, ele retornou à delegacia.

Ainda conforme a PM, Lucas possui registros anteriores por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de uma passagem pelo sistema prisional em 2024.

Os dois foram encaminhados para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap-RJ), onde permanecem à disposição da Justiça.